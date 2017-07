Ketika Paul McCartney 'Ngejam' Bareng Ringo Starr di 'We are on the Road Again'

LOS ANGELES –The Beatles boleh saja bubar pada tahun 1970. Namun, para mantan personel yang tersisa masih tetap akur satu sama lain hingga saat ini. Sebut saja Paul McCartney yang baru-baru ini diketahui terlibat dalam penggarapan album baru sang drummer, Ringo Starr.

Album yang diberi nama ‘Give More Love’ tersebut, berisi sepuluh lagu dan siap dilepas ke pasaran dalam format digital dan fisik (CD) pada 15 September 2017. Sementara versi piringan hitam baru akan dirilis ke pasaran pada 27 September 2017.

Lalu apa peran McCartney dalam album Starr tersebut? The Rolling Stone melaporkan, bahwa dalam lagu berjudul We’re on the Road Again McCartney berperan sebagai pembetot bass dan vokal latar.

Hal itu diketahui ketika pada 20 Februari 2017, Starr membocorkan kolaborasinya dengan McCartney melalui Twitter. Kala itu, dia menuliskan, “Terima kasih sudah mau singgah dan memperdengarkan permainan bass-mu yang luar biasa. Aku mencintaimu, peace and love.”

Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. 😎✌️🌟💖😇☮ pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO — #RingoStarr (@ringostarrmusic) February 20, 2017

Sebelumnya, kolaborasi dua musisi gaek ini terjadi sekitar tahun 2010, ketika Starr merilis album ke-16 bertajuk ‘Y Not’. Kala itu, McCartney menyanyikan Walk with You dan bermain bass dalam Peace Dream.

Selain menggandeng McCartney, Ringo juga akan berkolaborasi dengan sejumlah musisi besar, seperti Peter Frampton, Benmont Tench, Timothy B. Schmit, Richard Page, Nathan East, Steve Dudas, Dave Stewart, dan Don Was.

Menariknya, Starr mengaku, pada awalnya ingin memproduksi album country. Namun rencana itu dibatalkannya, karena merasa tur akan lebih menyenangkan baginya. “Begitulah akhirnya saya menelurkan album baru dan menggarapnya bersama sejumlah teman. Setiap musisi (yang terlibat) memberikan cintanya ke dalam album ini dan membiarkan musik mereka mengalir,” kata Starr dalam wawancaranya bersama Billboard pada Senin (10/7/2017).

Dia menambahkan, “Lagu-lagu itu kami buat di sebuah penginapan. Saya tidak tahu persis apa yang akan saya dapatkan dari album ini, namun dari awal penggarapannya ia memiliki energi yang cukup baik,” imbuhnya.