Semakin Matang Bermusik, Bella Thorne Bakal Ganti Nama Jadi Avery

LOS ANGELES - Aktris sekaligus penyanyi AS, Bella Thorne nampaknya tak bermain-main dengan karier musiknya. Setelah merilis single barunya dengan Prince Fox berjudul Just Call pada pekan lalu, wanita berusia 19 tahun tersebut rupanya telah mempertimbangkan untuk menggunakan nama yang berbeda untuk menghasilkan lagu-lagunya yang akan datang untuk memberi kesan yang berbeda pada citranya di dunia musik.



Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Just Jared, Bella berbagi cerita bahwa dia bangga dengan perkembangan musiknya. “Sejauh ini semua orang sangat menyukai lagu ini,” katanya tentang musik barunya.



Ia melanjutkan, "Jika orang-orang tidak menyukai musik saya di masa lalu, saya mengerti. Itu tidak enak karena saya tidak membuat musik yang hebat, saya tidak memiliki suara yang bagus. Saat itu saya masih belum memiliki suara yang bagus, tapi saya sedang berusaha,” bebernya.



“Saya benar-benar berpikir untuk mengubah nama musik saya menjadi Avery, karena ketika orang melihat nama saya, mereka telah memiliki asumsi dari ide yang sudah terbentuk sebelumnya tentang siapa saya dan apa yang akan saya berikan kepada Anda. Jadi saya berpikir untuk meletakkan semua trek musik saya dengan nama yang sama sekali berbeda. Jadi yang mengetahui saya adalah orang yang mengenal saya dan itu adalah penggemar saya. Tetapi mungkin orang-orang yang bukan penggemar saya juga akan mendengarkan dan menyukai lagunya terlepas mereka menyukai saya atau tidak,” jelas Bella.



Dilansir dari Aceshowbiz, tak berhenti disitu, sepertinya Bella juga akan merilis lagu lain segera untuk menindaklanjuti Just Call.



Sebelumnya, ia telah merilis album yang berjudul Jersey yang dirilis pada tahun 2014. Album ini menampilkan lima lagu, yakni Call It Whenever, Boyfriend Material dan One More Night. Artis ternama seperti Bebe Rexha dan Charli XCX ikut bergabung meramaikan album tersebut.