Nam Ji Hyun & Yoona SNSD Beri Hadiah Spesial untuk Ji Chang Wook

SEOUL - Ji Chang Wook mendapatkan banyak hadiah di hari ulang tahunnya. Aktor berusia 30 tahun ini mendapatkan kado dari Nam Ji Hyun dan Yoona SNSD?

Pasalnya, Ia memamerkan beberapa kado saat mengucpakan terima kasih kepada fansnya. Nampaknya kado tersebut merupakan pemberian dari fans yang menghadiahi Ji dengan beberapa kado untuknya.

Dalam hal ini, Ji Chang Wook pun sangat senang. Pasalnya, Ia banyak mendapatkan cinta dan kasih sayang dari fans yang telah mendukungnya dalam perjalanan kariernya.

"Terima Kasih untuk semuanya, ini kado yang sangat indah untukku," ujar Ji Chang Wook.

Sementara itu, Ji Chang Wook menjadi urutan selanjutnya yang akan mengisi soundtrack untuk “Suspicious Partner”!

Pemeran utama dalam drama akan menyanyikan 101 Reasons Why I Like You berkontribusi dengan 10 artis pengisi soundtrack lainnya. Konten lagu tersebut memiliki melodi yang lembut dan akan dimainkan sebagai latar belakang adegan manis, romantis antara No Ji Wook dan Eun Bong Hee. Berikut seperti dilansir Sindonews.