OKEZONE STORY: Barisan Para Mantan Song Song Couple hingga Berlabuh di Pelaminan (2)

JAKARTA - Baru-baru ini, jagad hiburan dihebohkan dengan pengumuman pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo yang akan berlangsung pada Oktober 2017. Sontak, publik ikut berbahagia, namun tak sedikit juga mengaku sakit hati lantaran idola mereka akan melepas lajang dengan orang lain.

Meski demikian, sebelum keduanya terkenal hingga mengumumkan pernikahan dan menghebohkan jagad hiburan, sejatinya perjalanan karier dan cinta mereka menjadi pertanyaan publik. Sederet mantan pun pernah menghiasi kehidupan mereka. Okezone rangkum kilas balik kisah asmara Song Joong Ki dan Song Hye Kyo hingga perjuangan mereka di dunia hiburan.

Sejak memulai debut pada 2008, Song Joong Ki tak terdengar kisah asmaranya. Hal itu berlatar dari ungkapannya bahwa ia tidak akan terbuka kepada publik terkait hubungan percintaanya.

Sebelumnya, ia pernah mengatakan bahwa dirinya adalah tipe yang setia. Terbukti lewat deretan jumlah usia pacaran lama seperti enam, tiga dan dua tahun. Ia diketahui mengalami cinta pertama di bangku SMA dengan usia pacaran hingga 103 hari.

Bahkan pada 2016, terungkap potret photobox Song Joong Ki dan kekasih lamanya. Dalam foto tersebut, wajah imut dan remaja dari Joong Ki terlihat jelas. Ia pun tak sungkan merangkul, memeluk dan memberikan backhug romantis kepada sang kekasih yang wajahnya di samarkan saat viral.

Sementara itu, Song Hye Kyo memiiki sejumlah deretan mantan kekasih yang hadir dari kalangan selebriti. Lee Byung Hun menjadi kekasih selebriti pertama yang diketahui publik pada 2003 dan berakhir setahun kemudian. Kedua, ia terlibat cinta lokasi bersama Hyun Bin lewat drama World Within. Namun tak bertahan lama hanya bertahan dua tahun.

Wanita asal Daegu ini kembali dirumorkan terlibat cinta lokasi saat bermain That Winter, The Wind Blows bersama lawan mainnya yaitu Jo In Sung. Tak berhenti sampai disitu, cinta lokasi seakan melekat pada dirinya. Ia kembali terlibat momen serupa saat bermain Descendant of the Sun dengan Song Joong Ki yang sebelumnya dirahasiakan dan terkuak lewat kabar pernikahan mereka.

Benih-Benih Cinta Tumbuh di Descendant of The Sun

Sejak dipasangankan dalam drama Descendant of the Sun, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo mendapat perhatian publik lewat sejumlah adegan mesra. Lewat beberapa sumber, benih-benih cinta mereka terlihat saat proses reading untuk adegan romantis.

Keduanya mulai tertangkap menunjukkan sikap sebagai sepasang kekasih pada akhir Desember 2015. Seorang sumber mengatakan bahwa Joong Ki mengejutkan hadir dalam proses pemotretan Hye Kyo dengan membawakan makanan.

Dugaan hubungan asmara keduanya semakin kental lewat adegan ciuman pertama mereka dalam drama. Bahkan, penonton menangkap adanya gelang pasangan yang melingkar di pergelangan mereka.

Kedekatan keduanya juga tertangkap saat kedapatan tengah belanja dan makan bersama di New York, Amerika Serikat. Namun, agensi keduanya membantah bahwa itu adalah kencan dengan mengatakan bahwa artis mereka pergi bersama beberapa teman.

Sedangkan pada Januari 2017, diam-diam Joong Ki telah melamar Hye Kyo di Tokyo, Jepang. Beberapa waktu lalu sempat tersebar viral potret kencan keduanya selama di Negeri Sakura tersebut.

Rumor hubungan mereka semakin kencang saat keduanya kedapatan memiliki agenda jadwal kunjungan ke Bali, Indonesia, yang dilakukan secara diam-diam. Namun, kembali mereka membantah adanya liburan bersama saat itu.

Song Song Couple Siap Berlabuh ke Pelaminan

Setelah ramai perjalanan cinta Song Joong Ki dan Song Hye Kyo ke Bali yang mengejutkan penggemar Indonesia. Tak lama kemudian Song Song Couple memberikan kabar mengejutkan lainnya yakni pengumuman rencana pernikahan mereka yang akan digelar pada 31 Oktober 2017.

Kedua agensi mengatakan bahwa pernikahan akan digelar secara tertutup untuk menjaga keintiman dan pertemuan keluarga mereka. Usai kabar tersebut terungkap bahwa mereka telah berpacaran sejak membintangi Descendant of the Sun dan telah diketahui oleh orang-orang terdekat.

Namun, kabar tersebut diterpa rumor kehamilan Song Hye Kyo yang langsung ditepis pihak agensi. Tak hanya itu, isu lain bahwa keberadaan mereka di Bali adalah untuk melakukan pemotretan pre-wedding, sayang kabar itu kembali disanggah.

‘Cinta tak bisa dibungkam’, ungkapan itu rupanya terjadi kepada Song Joong Ki dan Hye Kyo. Kedua agensi pun akhirnya memberikan pernyataan, keduanya memberikan pernyataan tertulis kepada para penggemar secara langsung. Hal itu mendapat reaksi positif fans mereka yang senang dengan ramai menyebutkan bahwa ‘Song Song Couple is Real’, bukan hanya dalam peran drama.

Selamat Song Joong Ki dan Song Hye Kyo!