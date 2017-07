CHART KPOP : Heize Kuasai 2 Urutan Tangga Lagu K-Pop

JAKARTA - Deretan tangga lagu k-pop pekan ini diisi oleh sejumlah nama baru. Tak ada lagi nama TWICE yang berada di puncak dengan single Signal-nya. Kali ini giliran solois hip-hop R&B Heize yang menduduki posisi teratas.

Jebolan Unpretty Rapstar tersebut baru saja merilis mini album terbaru "///" dengan dua single andalan yang langsung masuk dalam jajaran top 10 yaitu Don't You Know dan You, Cloud, Rains.

Setelah Heize, disusul dengan girlband bersuara emas MAMAMOO lewat single baru berjudul Yes I Am dan BLACKPINK yang datang bersama single comeback A If It's You.

Tak hanya Heize yang mengambil dua posisi di tangga lagu. Grup vokal Bolppalgan4 duduk dengan lagu We Loved dan You & I in the Beginning. Sementara posisi bontot terdapat solois R&B Crush dengan single Outside (feat. Beenzino).

Yuk simak jajaran top 10 lagu k-pop versi Gaon Chart berikut ini :

Don't You Know - Heize

MAMAMOO - Yes I Am

As If It's Your Last - BLACKPINK

FIVE - A Pink

We Loved - Bolppalgan4 x 20 Years of Age

You, Cloud, Rains - Heize

Untitled, 2014 - G-DRagon

A Daily Song - Hwang Chi Yeol

Bolppalgan4 - You & I in the Beginning

Outside - Crush feat Beenzino