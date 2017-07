CHART BILLBOARD : Imagine Dragon Lari ke Puncak Tangga Lagu

JAKARTA - Jajaran tangga lagu musik luar negeri masih didominasi oleh lagu dari DJ Khaled dengan single I'm the One dan Wild Thoughts. Selain itu Despacito juga masih unggul di urutan pertama untuk tangga lagu Billboard Top 100.



Menariknya, dalam jajaran kali ini lagu terbaru Imagine Dragon berjudul Believer naik drastis ke urutan 10 besar. Sebelumnya, lagunya berada di deretan 11 dan kini duduk di posisi ke-6.



Sementara itu, single kolaborasi Zedd dan Alessia Cara berjudul Stay harus lengser dari urutan top 10 dan diganti oleh Something Just Like This milik Cold Play (feat. The Chainsmokers). Yuk simak deretan 10 besar tangga lagu Billboard di bawah ini :



Despacito - Luis Fonsi & Daddy Yankee feat Justin Bieber

I'm The One - DJ Khaled feat Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne

Wild Thoughs - DJ Khaled Feat. Rihanna & Bryson Tiller

That's What I Like - Bruno Mars

Shape of You - Ed Sheeran

Believer - Imagine Dragon

Humble - Kendrick Lamar

Congratulations - Post Malone feat Quavo

Mask Off - Future

Something Just Like This - Cold Play & The Chainsmokers