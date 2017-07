OKEZONE MUSIC CHART: 'Shape of You' Ed Sheeran Tembus Top 10 Gaon

JAKARTA – Ada yang spesial dari daftar top 10 Gaon Chart edisi 25 Juni hingga 1 Juli. Dari 10 lagu, ada satu lagu non Korea yang masuk dalam daftar top 10 yakni Shape of You milik Ed Sheeran.

Solois asal Inggris itu berhasil duduk di peringkat 10. Bahkan jika dilihat lebih jauh hingga top 50 Gaon Chart pekan lalu, hanya Shape of You yang menjadi satu-satunya lagu Barat yang masuk dalam daftar.

Di sisi lain, peringkat pertama dipegang oleh Heize yang baru saja merilis Don’t You Know. Sementara lagu kedua Heize, yakni You, Clouds, Rain gagal masuk top 5. Single tersebut harus puas memulai pekan pertamanya di ranking enam.

Melengkapi daftar lima besar, ada Yes I am dari MAMAMOO, As If It’s Your Last dari BLACKPINK, FIVE milik A Pink, serta We Loved karya Bolbbalgan4 berturut-turut di peringkat dua hingga lima. As If It’s Your Last naik satu peringkat dari pekan lalu, sementara We Loved melorot empat posisi. Berikut daftar top 10 Gaon Chart pekan ini:

1. Heize - "Don't You Know"

2. MAMAMOO - "Yes I Am"

3. Black Pink - "As If It's Your Last"

4. A Pink - "FIVE"

5. Bolppalgan4 x 20 Years Of Age - "We Loved"

6. Heize - "You, Cloud, Rains"

7. G-Dragon - "Untitled,2014"

8. Hwang Chi Yeol - "A Daily Song"

9. Bolppalgan4 - "You & I In The Beginning"

10. Ed Sheeran - "Shape Of You"