Pesona Lirik 50 Cent Hampir Bikin Eminem Pensiun

LOS ANGELES - Rapper kontroversial Eminem ternyata pernah berpikiran untuk segera pensiun dari dunia rap. Pikiran itu muncul setelah dia mendengarkan bait rap yang dilantunkan 50 Cent di film 8 Mile yang dia bintangi.



Seperti dilansir Sindonews, Eminem melontarkan pengakuan itu saat mengucapkan selamat ulang tahun kepada 50 Cent lewat Instagram-nya pada Kamis 6 Juli 2017. Dia mengaku bahwa dia sangat terpesona dengan salah satu bait lirik Places to Go yang dibuat 50 Cent di film tersebut.



“Apa yang bisa kalian berikan kepada orang yang sudah punya segalanya? Selamat ulang tahun @50cent,” ucap Eminem dalam sebuah video yang dia unggah di Instagram.



Di video itu, Eminem kemudian mengungkapkan pemikirannya kepada kawan kolaborasinya tersebut. “Yo, Fif. Pertama-tama, saya mau bilang selama ulang tahun. Yang kedua, saya mau mengingkatkan kamu tentang sebuah bait yang kamu buat yang membuat saya ingin berhenti nge-rap,” tutur pemilik nama asli Marshall Mathers III itu.



“Picture a perfect picture/picture me in the paper/picture me starting s**t/picture me busting my gat/picture police man dey ain't gotta picture of that. 'Where I'm from its a fact/you gotta watch your back/You wear a vest without a gat/you's a target jack,” ucap Eminem, menge-rap lagu Places to Go milik 50 Cent dari film 8 Mile.

Usai menyelesaikan bait lagu itu, Eminem mengatakan, bagian itulah yang membuatnya berpikir untuk tidak lagi nge-rap. “Ya, jadi, itulah yang membuatku ingin berhenti nge-rap, sudah lama,” ujar rapper berusia 44 tahun itu.



50 Cent pun sangat senang dengan video dari Eminem itu. Dia pun mengunggah video itu di akunnya. “Terima kasih @eminem, kamu thau kamu masih yang terbaik dunia ini bagi saya, bung. Saya sayang kamu bro,” tulis pria bernama asli Curtis Jackson itu