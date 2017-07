Jay-Z Ajak Putrinya Kolaborasi di Album Terbaru

LOS ANGELES - Jay-Z mengajak putrinya, Blue Ivy untuk berkolaborasi di album terbarunya, "4:44". Keterlibatan Blue tersebut ditunjukkan dalam bonus track, Blue's Freestyle/We Family, dimana sang gadis cilik melakukan aksi rap selama 45 detik.



"I never hear that, I be in the posse. Never seen a ceiling in my whole life," demikian bunyi potongan lirik yang dinyanyikan Blue Ivy dilansir melalui Aceshowbiz.



Ini bukan kali pertama Blue Ivy ikut terlibat dalam proses penggarapan lagu milik orangtuanya. Jauh sebelum Jay-Z mengikutsertakan Blue, Beyonce sudah lebih dulu melibatkan putrinya.

Pada 2013, Beyonce memasukkan suara Blue dalam single berjudul serupa dengan nama sang putri. Single tersebut diambil dari album self-titled Beyonce yang dirilis di tahun yang sama.



Kemunculan Blue Ivy di album terbaru Jay-Z rupanya mendapat respons positif. Di jejaring sosial Twitter, beberapa netizen tampak mengelu-elukan sosok Blue yang dinilai berpotensi untuk menjadi ratu genre rap di masa depan.