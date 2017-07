LIRIK LAGU - Lala Karmela - Love Affair

JAKARTA - Penyanyi Lala Karmela hadir dengan gebrakan musik baru pada kali ini. Lewat single berjudul Love Affair ia menampilkan musik berbeda.

Irama musik disko kental pada lagu ini dan ia pun menanggalkan gitar yang biasa menemani lagu-lagu popnya dalam membawakan Love Affair. Yuk simak liriknya berikut ini.



Ini bukan cinta mati

Tapi tergila-gila setengah mati

Kita sedang main api

Jadi jangan bawa-bawa hati



Kau datang pergi

Ku menghilang

Kau datang mencari



Berawal tanpa hati

Berakhir tak rela pergi



Kau telah berkata hentikan

Tapi hati terus menginginkan

Hasratku tak bisa kutahan



Berdua berpandang

Hanya tatapan yang berbicara

Jantung berdetak kencang

Mengulangi kesalahan indah



Kau telah berkata hentikan

Tapi hati terus menginginkan

Hasratku tak bisa kutahan



I just can't stop this love affair

I can't stop it

I just can't stop this love affair

I can't stop it



Kau datang pergi

Ku menghilang

Kau datang mencari



Berawal tanpa hati

Berakhir tak rela pergi



Kau telah berkata hentikan

Tapi hati terus menginginkan

Hasratku tak bisa kutahan



I just can't stop this love affair

I can't stop it

I just can't stop this love affair

I can't stop it