Geser TWICE, Video 'As If' BLACKPINK Ditonton 51 Juta Kali di YouTube

SEOUL – Rekor baru ditorehkan girlband besutan YG Entertainment, BLACKPINK. Setelah merilis lagu As If It’s Your Last di YouTube pada 22 Juni 2017, single tersebut telah ditonton 51.036.583 kali hanya dalam 15 hari.

Dengan begitu, BLACKPINK menggeser rekor Knock Knock milik TWICE yang menembus 50 juta view dalam 18 hari, 21 jam, dan 6 menit.

Tak hanya di YouTube, lagu beraliran electro-pop itu juga bertengger di posisi puncak Daftar Penjualan Lagu Digital Billboard sehari pasca-dirilis. Nielsen Music mencatat, lagu itu terjual sebanyak 4.000 kopi.

“Sejujurnya, kami sangat terkejut dengan capaian tersebut. Pasalnya, kami belum memperkenalkan diri dengan baik dengan penggemar di Amerika Serikat,” ungkap Rose, personel BLACKPINK, mengutip Soompi.

Billboard menilai, kesuksesan As If It’s Your Last ditopang oleh musik yang lebih ringan dan keberadaan sejumlah rap berbahasa Inggris yang dinyanyikan oleh Lisa. “Bahasa Inggris saya tak terlalu bagus. Itu sebenarnya menyulitkan saat proses rekaman. Tapi hasil akhirnya cukup bagus. Aku suka,” tuturnya.

Kesuksesan BLACKPINK ini membuat Yang Hyun Suk, CEO YG Entertainment, berbangga hati. Ini merupakan kesuksesan besar bagi YG Entertainment setelah sejumlah penyanyi di bawah naungannya menuai sukses. Dimulai dari Akdong Musicians pada awal tahun 2017, dilanjutkan WINNER, Sechskies, PSY, Daesung, iKON, G-Dragon, dan kini BLACKPINK.