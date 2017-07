JET, Sheila on 7 Hingga Bottlesmoker Siap Hentak Soundrenaline 2017

JAKARTA - Gelaran panggung festival musik akbar Soundrenaline siap kembali digelar pada tahun ini. Dengan mengangkat tema "United We Loud", sejumlah musisi akan ikut tampil di panggung Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali pada 9-10 September 2017 mendatang.

Sejumlah musisi yang akan menghibur datang dari berbagai bentuk baik solo, duo dan grup band. Tak hanya itu, panggung Soundrenaline 2017 kembali menghadirkan musisi lintas genre musik dengan jajaran daftar campuran yang berasal dari dalam dan luar negeri.

Lewat laman resmi situs Soundrenaline mengumumkan bahwa band rock JET asal Australia akan menjadi pengisi acara utama nanti. Tentunya, sederet hits seperti Are You Gonna Be My Girl dan Look What You've Done akan menjadi yang dinanti oleh para penggemarnya.

Tak kalah seru, musisi dalam negeri juga akan memeriahkan panggung tersebut. Diantaranya yaitu Sheila on 7, Tulus, Payung Teduh, Elephant Kind, HMGNC, Lolot, KOTAK, Burgerkill, Andien, Stars and Rabbit, Kelompok Penerbang Roket (KPR), Bottlesmoker, dan Rendy Pandugo.

Sementara itu bagi para penikmat musik yang ingin menyaksikan sederet musisi tersebut akan dikenakan biaya yakni Rp 200.000 (satu hari) dan Rp 250.000 (dua hari).