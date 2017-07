Get Low Jadi Single Terbaru Kolabarasi Zedd dan Liam Payne

LOS ANGELES - Zedd nampaknya merilis single terbarunya yang berjudul Get Low. Tak sendiri, DJ 27 tahun itu nampak menggandeng Liam Payne agar menambah kualitas lagunya tersebut.



Dilansir Metro.Uk, pasangan musisi ini memang telah bertemu setahun yang lalu, saat Liam baru ingin mencoba untuk memulai karir solonya. Zedd pun kala itu juga tengah mengerjakan lagu Get Low. Pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk berduet dalam lagu tersebut.



Pemilik nama asli Anton Zaslavski atau biasa dikenal dengan nama Zedd ini memberikan tanggapan bahwa suara Liam begitu sangat cocok untuk jiwa di lagi ini.



"Suara Liam sangat cocok untuk jiwa lagu ini," tutur Zedd.



Selain itu, Zedd juga menambahkan pada Beats Radio bahwa tanpa adanya Liam Payne mungkin dirinya tidak akan bisa menyelesaikan lagu Get Low tersebut. Selain itu, Zedd juga begitu senang lantaran Liam juga menuntunnya ke arah lagu tersebut.



"Tanpa Liam, saya mungkin tidak akan pernah menyelesaikan lagunya. Dia (Liam) benar-benar membawa saya ke arah lagu tersebut dan saya suka itu," tambah Zedd.



Pria kelahiran Los Angeles 18 Maret 1989 itu memang kerap bekerja sama dengan beberapa musisi top dunia seperti Justin Bieber, Nicki Minaj, Ariana Grande dan Lady Gaga. Zedd juga tengah bersiap menyiapkan album baru yang akan dirilis pada akhir tahun ini. Single Get Low sendiri menjadi single solo kedua untuk Liam Payne setelah sebelumnya merilis single yang berjudul Strip That Down pada Mei lalu.