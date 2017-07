Suzy "miss A" Sudah Tanda Tangani Kontrak Baru dengan JYP?

SEOUL – Tiga bulan lebih berstatus free agent, Suzy kini dikabarkan sudah mencapai kesepakatan baru dengan JYP Entertainment. Suzy kabarnya setuju untuk menandatangani kontrak baru dengan agensi yang membesarkan namanya itu.

Seorang sumber yang merupakan orang dalam mengatakan jika Suzy sepakat untuk mendatangani kontrak jangka pendek dengan JYP. Kontrak itu akan ditandangtangani begitu Suzy selesai syuting drama barunya, While You Were Sleeping.

Tapi, klaim orang dalam itu dibantah oleh JYP. Agensi yang juga menaungi TWICE ini menyatakan bahwa hingga kini belum ada kesepakatan apapun yang tercapai antara mereka dan Suzy.

“Kami masih membicarakan kontraknya. Belum ada konfirmasi apapun,” bantah perwakilan JYP diwartakan Allkpop.

Kontrak Suzy dan JYP berakhir pada 31 Maret 2017 lalu. Sejak itu, personel miss A ini dikabarkan tak akan memperbarui kontrak dengan JYP. Dengan popularitasnya, Suzy disebut-sebut akan mendirikan agensi sendiri.