LIRIK LAGU: David Guetta feat Justin Bieber - 2U

JAKARTA – Satu minggu pasca-merilis 2U, pada 9 Juni 2017, David Guetta langsung merajai sejumlah tangga musik dunia. Di Inggris misalnya, lagu yang mana Guetta menggandeng penyanyi muda asal Kanada, Justin Bieber, tersebut langsung duduk di posisi puncak tangga lagu. Tak hanya itu, single ini juga sukses menempati peringkat ke-27 Hot 100 Billboard, sehari setelah 2U dirilis.

Mengusung genre pop EDM, 2U merupakan lagu pre-release dari album ketujuh Guetta. Kepada MTV, Guetta menyebut, single tersebut mengombinasikan unsur romantisisme dengan hentakan musik EDM. “Inilah yang kusuka. Aku suka membuat orang menari, namun dengan air mata di mata mereka,” katanya.

Berikut detail lirik romantis yang diselipkan Guetta pada 2U.

No limit in the sky

That I won’t fly for ya

No amount of tears in my eyes

That I won't cry for ya, oh no

With every breath that I take

I want you to share that air with me

There's no promise that I won't keep

I'll climb a mountain, there's none too steep

When it comes to you

There's no crime

Let's take both of our souls

And intertwine

When it comes to you

Don't be blind

Watch me speak from my heart

When it comes to you

Comes to you

Want you to share that

(When it comes to you)

Cupid ain't a lie

Arrow got your name on it, oh yeah

Don't miss out on a love

And regret yourself on it, oh

Open up your mind, clear your head

Ain't gotta wake up to an empty bed

Share my life, it's yours to keep

Now that I give to you all of me, oh

When it comes to you

There's no crime

Let's take both of our souls

And intertwine

When it comes to you

Don't be blind

Watch me speak from my heart

When it comes to you

Comes to you

Want you to share that

(Share) When it comes to you

Want you to share that

When it comes to you

There's no crime

Let's take both of our souls

And intertwine

When it comes to you

Don't be blind

Watch me speak from my heart

When it comes to you

Comes to you