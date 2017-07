​VIDEO: Wow, Anak Kecil Ini Sempurna Mainkan Lagu Joe Satriani

SEOUL - Seorang anak kecil menunjukkan kemampuannya bermain gitar, dan berhasil memainkan lagu yang relatif sulit untuk dimainkan. Ya, bocah bernama Jeremy Yong itu berhasil meng-cover salah satu lagu paling populer Joe Satriani yaitu Surfing with the Aliens.



Di video yang dapat disaksikan di Youtube itu, Jeremy pertama kali menunjukkan preview permainannya, dan melanjutkan video dengan intro lagu bergaya Toccata. Tak lama, keterangan di video berubah menjadi Satch's "Surfing with the Alien".





Jeremy sudah berhasil menarik perhatian netizen sejak awal. Bagaimana tidak, tangan kecilnya berhasil meregang hingga lima fret sekaligus, dan kemudian berhasil memainkan bagian-bagian yang cukup rumit seperti bending, whammy, dan bahkan sukses menggunakan sistem wah.



Tentunya, aksi itu langsung mengundang pujian dari netizen. Kemampuannya yang menakjubkan berhasil membuat netizen takjub dengan kemampuannya di usia yang masih sangat belia tersebut. Di video itu, Jeremy dinyatakan masih berusia 10 tahun.



"Tak banyak anak kecil yang mampu dan berani menghadapi (Joe) Satriani atau (Steve) Vai," tulis seorang netizen.