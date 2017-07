Kolaborasi Bareng Zadd, Liam Payne Kembali Manjakan Penggemar

LOS ANGELES - Sudah lebih dari sebulan sejak Liam Payne merilis single solonya yang berjudul Strip That Down. Kini ia kembali memanjakan para penggemarnya dengan lagu baru hasil kolaborasinya dengan Zedd. Lagu yang berjudul Get Low ini dirilis pada Kamis 6 Juli 2017.

Dilansir Sindonews, baik Liam maupun Zedd telah menggunakan akun media sosial mereka untuk mengumumkan single terbaru mereka ini sekaligus berbagi cover art dari lagu tersebut yang menampilkan pohon palem berwarna merah muda mencolok, danau reflektif dan pantai berpasir putih.

Get Low sekaligus sebagai lanjutan dari lagu hits terbaru Zedd dengan Alessia Cara yang berjudul Stay. DJ asal Jerman itu pertama kali mengisyaratkan lagu barunya tersebut beberapa minggu yang lalu. Dia mengklaim bahwa itu adalah lagu yang paling ‘urban-ish’ yang pernah dia ciptakan jika dibandingkan dengan lagu dari Drake.

“Lagu ini akan memiliki nada yang dipengaruhi dari Drake tapi sangat terbuka untuk sesuatu yang terdengar unik dan berbeda. Liam benar-benar menariknya ke arah yang tidak saya miliki dan saya suka itu. Saya akan mengatakan itu mungkin lagu yang paling urban-ish yang pernah saya buat. (Lagu) ini sangat lucu,” ungkap Zedd seperti dilansir Aceshowbiz.