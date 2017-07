Jennifer Lopez Persembahkan Lagu Terbaru untuk Kekasih

LOS ANGELES - Jennifer Lopez kembali merilis single terbarunya dalam bahasa Spanyol berjudul Ni Tu Ni Yo dalam sebua pertunjukan yang ditayangkan dalam acara Macy's Fourth of July Fireworks pada hari Selasa, 4 Juli kemarin. Dalam video yang diambil oleh seorang penggemarnya, ia nampak membawakan lagu tersebut dengan diiringi oleh kelompok reggaeton Kuba Gente de Zona.



Pada video tersebut, pelantun Love Don't Cost a Thing ini juga nampak nengenakan gaun panjang dengan model turtleneck hitam. Ia bahkan terdengar agak agresif saat menyanyikan lagu Ni Tu Ni Yo.

Dilansir dari Aceshowbiz, J.Lo mengaku bahwa lagu terbarunya tersebut menceritakan tentang kekasih barunya, Alex Rodriguez.



"Lagu ini benar-benar tentang cinta yang mengejutkan Anda - 'Ni Tu Ni Yo,' 'Not You, Not Me', Anda tahu? Saya benar-benar berharap terjadi. Begitulah, ini salah satu dari hal-hal yang ketika cinta datang, dia hanya datang, dia tidak memberitahukan dirinya sendiri, dan kemudian hanya mengambil alih," ungkap J.Lo.



"Anda tahu apa yang saya maksud? Itulah lagunya, itulah sebabnya saya sangat menyukainya. " tandasnya.