Justin Bieber Bocorkan Rencana Kolaborasi Bareng Kanye West

LOS ANGELES - Kanye West dikabarkan bekerja sama dengan Justin Bieber untuk membuat lagu di album terbaiknya yang akan datang. Namun, kolaborasi ini baru akan tercipta pada akhir tahun ini. Pasalnya dua musisi ini masih sangat sibuk.

Saat ini Bieber tengah menyelesaikan tur konsernya bertajuk 'Purpose World Tour'. Seperti dilansir Daily Star, superstar pop berusia 23 tahun itu akan mengakhiri turnya pada September mendatang.

Baca Juga: Justin Bieber Lupa Lirik Lagu Sendiri

Bieber yang ditanya soal kerja sama dengan rapper kenamaan itu belum mau berterus terang. Dia malah menggoda atas pertanyaan tersebut. “Saya tidak tahu ... mungkin ... semoga begitu,” kata Bieber.



Kerja sama Kanye dengan Bieber ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya suami Kim Kardashian itu menyampaikan kekagumannya kepada penyanyi muda berbakat tersebut. Dia mengaku lagu hitnya What Do You Mean? merupakan lagu favoritnya.



Akan sangat tepat bahwa ikon hip-hop berusia 40 tahun itu bekerja dengan Bieber karena dia selalu memberi nasehat sepanjang kariernya. Kanye sendiri sebelumnya bekerja dengan Justin dan produser legendaris Rick Rubin dalam rekaman 'Purpose'.



Sebelumnya, Kanye membatalkan konsernya, 'Saint Pablo Tour' pada tahun lalu karena sakit. Kabarnya dia kurang tidur dan kelelahan mental. Namun, Kanye sangat ingin menjadwal ulang konsernya tersebut dan memberi tahu setiap orang untuk menyaksikan penampilannya.



“Kanye ingin menyelesaikan turnya. Dia menyukai acaranya. Dia ingin semua orang di dunia melihatnya,” kata sumber terdekat. Demikian dilansir Sindonews.