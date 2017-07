Zico 'Block B' Siap Rilis Mini Album Solo

SEOUL - Setelah pada tahun 2015 lalu, Woo Ji Ho, atau yang akrab disapa Zico merilis mini album bertajuk "Gallery". Pentolan dari grup penyanyi pria Block B ini dikabarkan akan kembali merilis mini albumnya.



Dilansir dari Allkpop, pria kelahiran Seoul, 14 September 1992 ini diketahui akan

mulai dirilis pada 12 Juli 2017 mendatang. Hal tersebutpun diketahui lewat unggahan Zico di akun Instagram pribadinya.



"#2ndminialbum #television#zico #170712," tulis Zico pada keterangan di akun Instagramnya.

Dalam akun Instagramnya, para penggemar Zico sontak menyatakan ketidaksabaran mereka untuk dapat memiliki album Television. "Can't wait for this to drop," tulis metalgrl29.



"OMG!I cannot wait," tulis xzhxxzzhh.



Sebagaimana diketahui, Zico terakhir kali merilis single solonya yang berjudul She's My Baby pada April 2017 lalu. Sebelumnya, ia juga diketahui terakhir kali merilis single digital bersama Block B yang diberi judul Yesterday pada 6 Februari 2017 lalu.