VIDEO: Siap Rekaman, Syahrini Sibuk Latihan Vokal

LOS ANGELES - Syahrini mengumumkan kesiapannya membuat karya baru. Buktinya, ia tengah serius meningkatkan kemampuan bernyanyinya dengan seorang pelatih vokal dari Los Angeles, Amerika Serikat.

Menurut pemaparannya di Instagram, Minggu 2 Juli 2017, ia tengah mempersiapkan diri untuk merekam sebuah karya. Di video unggahannya itu, Syahrini terlihat tengah melakukan vokalisasi untuk pemanasan suara.

A post shared by Syahrini (@princessyahrini) on Jun 28, 2017 at 8:39pm PDT

"Practice Before Recording W/ My LA Vocal Coach ... Thank You " Coral"," tulis Syahrini dalam keterangan foto.

Syahrini sempat memeriksakan kesehatan pita suara di kesempatan sebelumnya. Pemeriksaan yang dilakukan di Los Angeles itu pun dibeberkannya melalui media sosial. Meski begitu, Syahrini belum membeberkan apapun tentang karya terbarunya tersebut.