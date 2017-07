OKEZONE MUSIC CHART: Despacito Kukuh di Puncak, Wild Thoughts Merangsek ke Papan Atas

LOS ANGELES - DJ Khaled menggemparkan tangga lagu dunia dengan dua karyanya yang mendapat peringkat tinggi. Selain lagu I'm The One yang tetap di posisi kedua, lagunya yang berjudul Wild Thoughts baru saja mendebutkan diri dalam tangga lagu tersebut. Tak tanggung-tanggung, ia mencapai posisi keempat.

Keberadaan Wild Thoughts secara otomatis menggeser turun seluruh lagu mulai dari peringkat empat, termasuk Shape of You karya Ed Sheeran, kecuali Congratulations karya Post Malone yang justru naik. Naiknya Congratulations membuat Something Just Like This karya The Chainsmokers dan Coldplay harus rela turun dua tingkat dari peringkat ketujuh ke peringkat kesembilan.

Sementara itu, lagu Despacito milik Luis Fonzi & Daddy Yankee featuring Justin Bieber masih jadi jawara tangga lagu dunia, dan posisi That's What I Like karya Bruno Mars tak beranjak dari peringkat ketiga.

Karena itu, XO TOUR Llif3 karya Lil Uzi Vert harus terlempar keluar dari Top 10 pekan ini. Berikut tangga lagu dunia yang dirangkum Okezone dari chart Billboard:

1. Despacito – Luis Fonzi & Daddy Yankee feat Justin Bieber

2. I’m The One – DJ Khaled feat Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne

3. That’s What I Like – Bruno Mars

4. Wild Thoughts - DJ Khaled Featuring Rihanna & Bryson Tiller

5. Shape of You – Ed Sheeran

6. Humble – Kendrick Lamar

7. Mask Off – Future

8. Congratulations – Past Malone feat Quavo

9. Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay

10. Stay – Zedd & Alessia Cara