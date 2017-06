Ditinggal Oon, Project Pop Garap Lagu Baru

JAKARTA – Setelah ditinggal Oon pada pertengahan Januari lalu, Project Pop masih belum memberikan tanda-tanda akan melakukan comeback. Namun, Tika Panggabean mengatakan bahwa ia dan para personel Project Pop yang lain saat ini sedang mempersiapkan single baru.



Rencananya, single tersebut akan dirilis pada bulan Oktober mendatang. Beberapa personel seperti Yosi dan Gugum telah membuat beberapa lagu yang nantinya akan dipilih yang mana yang cocok untuk dilepas ke pasaran.



“(Keadaan) Project Pop baik, kami melanjutkan hidup walaupun tanpa Oon. Kami berlima tapi nyawanya tetap enam. Mudah-mudahan Oktober kami mau ngeluarin single baru, lagi digarap. Yosi buat beberapa lagu, Gugum juga buat beberapa. Saya dan Joe juga sedang mencoba belajar membuat lagu. Nanti terserah anak-anak mana yang mau dipilih,” ungkap Tika.



Tika juga memastikan bahwa single baru mereka bukan sebuah tribute untuk menghormati kepergian Oon. Ia lebih senang jika Project Pop tetap mengeluarkan lagu bercita rasa mereka tanpa harus mengerucut pada sebuah tribute untuk Oon.



Project Pop memang ingin menciptakan lagu yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Lagu-lagu yang memang bisa meledak di pasaran layaknya Bukan Superstar, Dangdut Is the Music of My Country, atau bahkan Metal vs Dugem.



“Sementara ini enggak (bikin lagu tribute) karena kami kan bikin single tuh lebih membidik pasarnya. Bagaimana membuat sebuah lagu yang relate to everybody. Jadi, ketika orang dengar, mereka berpikir ini lagu gue banget kayak lagu Anji atau Armada booming karena mewakili perasaan banyak orang,” pungkasnya.