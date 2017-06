VIDEO: The Chainsmokers Rilis Video Lirik "Young"

The Chainsmokers. (Foto: Run the Trap)

LOS ANGELES – Pada 26 Juni 2017, The Chainsmokers, resmi merilis video lirik berjudul Young di YouTube. Lagu ini merupakan satu dari 12 track dalam album “Memories… Do Not Open” milik duo-pop beraliran EDM (electronic dance music) itu, yang dirilis pada 7 April 2017.

Menariknya, video itu merupakan kreasi Rory Kramer, produser musik yang merupakan teman dekat kedua personel The Chainsmokers, Alex Pall dan Drew Taggart. Di dalamnya, Kramer memperlihatkan metamorfosa Taggart dan Pall, dari masa kecil hingga menjadi bintang besar di industri musik EDM.

Video diawali dengan rangkaian foto keduanya ketika masih bayi, lalu beranjak balita, remaja, hingga lulus dari perguruan tinggi. Kramer juga menyelipkan cuplikan aktivitas duo-pop ini sebelum manggung. Di YouTube, video lirik tersebut sudah ditonton 1.623.875 kali dengan 126.372 like.

Dalam single terbarunya ini, The Chainsmokers mengawinkan petikan gitar bercita rasa klasik dengan dentuman musik elektro pop nan modern. Ia disempurnakan dengan suara khas milik Taggart.

Medio 2016, grup yang berdiri sejak tahun 2012 ini, berhasil mencuri perhatian pecinta musik melalui tembang Closer yang mana mereka berkolaborasi dengan penyanyi Halsey. Tak cukup sampai disitu, The Chainsmokers kembali menunjukkan tajinya ketika menggandeng Coldplay melalui Something Just Like This.