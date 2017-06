Louis Tomlinson Siap Duet dengan Bebe Rexha di Single Terbaru

LOS ANGELES - Mengawali karier baru sebagai penyanyi solo, Louis Tomlinson bakal berkolaborasi dengan pelantu In The Name of Love yakni Bebe Rexha. Anggota boyband One Direction itu mengumumkan duetnya lewat akun instagram pribadinya @louist91.

Dilansir dari Aceshowbiz, Minggu (25/6/2017), Louis menyapa para pengikutnya lewat Instagram pribadinya dan menyebut bahwa single terbarunya akan segera dirilis. Tak sendiri, dalam unggahannya tersebut, penyanyi 25 tahun itu menggunakan jaket berwarna putih ditemani dengan Bebe Rexha yang berpose di dalam sebuah stadion.

"Single baru akan segera datang .... @beberexha @digitalfarmanimals #BackToYou," tulis Louis Tomlinson.

Rupanya sang pelantun In The Name of Love itu mengunggah foto yang sama lewat akun Instagram pribadinya @beberexha. Tak sampai disitu, Tak lupa ia menuliskan sebuah kata melalui tanda tagar yakni #BackToYou.

Sebelumnya, Louis juga telah merilis sebuah single yang berjudul Just Hold On bersama DJ Steve Aoki pada Desember 2016. Lagu tersebut akhirnya mendapat perhatian lebih dari para penikmat musik di Inggris, sehingga menempatkannya pada posisi kedua di tangga lagu Inggris.