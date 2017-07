4 Girl Group Korea Selatan Ini Tak Takut Mengubah Konsep

SEOUL - Perubahan konsep menjanjikan perkembangan bagi grup-grup K-Pop, terutama girl group yang pertumbuhannya lebih terlihat. Namun, tak banyak dari mereka yang melakukannya di dekat dari puncak karier dan mengubah total momentum mereka.

Empat grup ini meroket atau justru menghilang ketika mencoba mengubah konsep mereka, dan tentunya jadi buah bibir para penggemar musik K-Pop. Siapa saja ya? Yuk, cek daftar kompilasi Okezone berikut ini!

1. SNSD (Girls' Generation)

Siapa lagi yang paling sering ganti konsep jika bukan SNSD, salah satu girl group tertua yang masih ada. Status super tenar mereka pun memastikan setiap lagu tersebut didengar. Bandingkan saja lagu Into the New World, Gee, Run Devil Run, I Got A Boy, Time Machine, dan masih banyak lagu lainnya.

2. GFriend

Salah satu "raksasa" K-Pop terkini ini dihujani komentar negatif ketika mengganti konsep cute mereka dari Glass Bead hingga Navillera menjadi konsep fierce dalam lagu Fingertip. Karena perubahan itu, mereka sempat harus menanggapi pendapat fans secara resmi. Namun, mereka membela perubahan itu dan masih menggelar banyak konser di berbagai tempat.

3. Stellar

Grup ini bisa jadi satu-satunya yang diharuskan mengganti konsep karena rendahnya minat pendengar. Siapa sangka grup yang debut dengan konsep cute seperti lagu Rocket Girl dan Ufo ini "dipaksa" untuk membawakan lagu super seksi seperti Marionette dan Vibrato karena masalah finansial. Status mereka membaik setelah mengubah imej itu.

4. 4Minute

Konsep tomboy mereka hanya pernah disaingi 2NE1, namun mereka juga berani tampil cute seperti di lagu What a Girl Wants hingga mellow seperti Heart to Heart. Puncak citra tomboy mereka justru ada di dua lagu hit terakhir mereka, Crazy dan Hate, yang meraih momentum terbesar sepanjang karier. Setelah bubar, citra mereka dilanjutkan grup "adik" mereka, CLC. Namun, kesuksesan mereka masih belum sebesar 4Minute.

Selain itu, masih banyak juga grup K-Pop lain yang mengadopsi perubahan konsep. Tentunya masih banyak perubahan konsep yang drastis maupun yang minor dan masih disukai para fans. Perubahan siapa yang paling mencengangkan?