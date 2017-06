Punya Nama Besar, 4 Grup Besar K-Pop Ini Sering Bereksperimen

SEOUL - Konsep-konsep baru memang menarik untuk dicoba. Meski tidak terkenal karena pergantian konsepnya yang bombastis, 4 grup ini dikenal dengan konsistensi mereka mencoba hal-hal baru.

Status mereka sebagai grup ultra-populer juga sangat menyita perhatian fans dan memastikan bahwa lagu-lagu mereka didengar dan tetap disukai fanbase mereka. Namun, bukan berarti lagu-lagu yang mereka suguhkan tidak berkualitas. Bahkan, dua di antara empat grup ini memang didesain untuk mencoba segala jenis lagu. Siapa saja mereka? Yuk, cek daftar kompilasi Okezone berikut ini!

1. BTS

BTS dikenal dengan lagu yang hebat dan para member yang rupawan. Namun, eskperimen mereka dari lagu seperti Dope, yang meroketkan nama mereka, hingga Spring Day dan Blood, Sweat, & Tears tentunya membawa kesan yang berbeda-beda. Jangan lupakan juga lagu-lagu awal mereka seperti War of Hormones dan I Need You.

2. Shinee

Dari Lucifer, Replay, Hello, hingga lagu New Jack Swing seperti 1of1, tentunya Jonghyun cs tak takut mengganti-ganti nuansa lagu. Masih ingat Sherlock?

3. f(x)

Termasuk satu dari dua grup SM Entertainment yang memang selalu mencoba lagu baru. Konsep mereka yang unik sejak zaman debut membuat mereka dikenal sebagai grup dengan lagu unik dan berkualitas sebelum Red Velvet debut. Sayang, momen dan perilisan lagu mereka seringkali kurang tepat sehingga kalah pamor dengan grup-grup lainnya.

4. Mamamoo

Sejak pre-debut mereka dengan Don't Be Happy dan Peppermint Chocolate, hingga akhirnya merilis Piano Man, You're the Best, dan Decalcomanie, tentunya mereka sudah mencoba banyak nuansa lagu meskipun baru debut pada 2014.