Penasaran dengan K-Hiphop? Cek 6 Artis Ini!

SEOUL - Meski terkenal dengan K-Pop, Korea Selatan juga punya panggung hiphop yang tidak kalah hebatnya. Permainan rap mereka juga mendapat perhatian dunia internasional, termasuk dari negara asal rap, Amerika Serikat.

Artis-artis ini juga dapat mengisi rasa penasaran kalian terkait dunia rap Korea Selatan yang seringkali hanya "disinggung" di lagu-lagu K-Pop, lho. Penasaran? Yuk, mulai dari 6 artis ini!

1. Outsider

Outsider dikenal sebagai rapper tercepat di Korea Selatan dengan rekor 21 suku kata per detik. Tak tanggung-tanggung, ia sempat beradu kata dengan rapper tercepat di dunia versi Guinness World Records, Twista, melalui lagu berjudul Star Warz.

2. MFBTY (Yoon Mi-rae, Tiger JK, Bizzy)

Bagaimana jadinya jika rapper wanita legendaris Korea Selatan, Yoon Mi-rae beserta suaminya, Tiger JK, dan rekannya, Bizzy, bergabung? Hasilnya tentu sangat memuaskan. Tiger JK dan Bizzy juga didapuk menjadi salah satu pasangan produser di acara rap Korea Selatan mendatang, Show Me the Money season 6. Mau tahu singkatan MFBTY? My Fans (Are) Better Than Yours.

3. Yezi

Meski grup-nya, FIESTAR tidak secemerlang grup idol lainnya, Yezi justru lebih bersinar di ranah K-Hiphop. Bahkan, kekalahannya di ajang Unpretty Rapstar season 2 mengundang kontroversi karena ia dianggap jauh lebih hebat dibandingkan pemenang ajang itu.

4. Zico

Jika idol wanita ada Yezi, idol lelaki ada Zico. Dibanding di grupnya, Block B, mantan kekasih Seolhyun "AOA" ini memproduksi lagu-lagu rap-nya sendiri. Ia juga sering bekerja sama dengan penyanyi ganteng DEAN, dan sempat ada gosip ia akan menemani DEAN ke Indonesia di event mendatang, lho!

5. Flowsik

Tergabung dalam grup Aziatix sempat membuatnya populer di kancah hiphop internasional. Tak tanggung-tanggung, ia juga berhasil menarik perhatian rapper Amerika Serikat, Ice-T dan berkarya dengannya. Selain itu, Ia termasuk salah satu artis yang berhasil meng-cover lagu Rap God karya Eminem.

6. Tymee

Dikenal sebagai rapper wanita tercepat di Korea Selatan, ia juga satu label dengan Outsider. Lagu kolaborasinya dengan Outsider, berjudul Octagon, juga patut dicoba, lho. Sayang, bakatnya tak terlihat di acara Unpretty Rapstar season 1, di mana ia harus tereliminasi lebih awal.

Tentunya, masih lebih banyak lagi artis K-Hiphop yang juga tidak kalah ciamik. Salah satunya karya kolaborasi Eung Freestyle, di mana berbagai artis termasuk Flowsik juga ikut berkolaborasi. Berbagai artis K-Pop lain juga berkarier di bidang ini.