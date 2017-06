Baru Dirilis Sehari, "As If" BLACKPINK Kuasai Sejumlah Tangga Musik

SEOUL - Dirilis pada 22 Juni 2017, single terbaru BLACKPINK berjudul As If It’s Your Last langsung menduduki posisi puncak sejumlah tangga musik daring di Korea Selatan. Genie, Bus Music, Naver Music, Olleh Music, Soribada, dan Monkey 3 adalah beberapa di antaranya.

Sedangkan di Mnet dan Melon, BLACKPINK berada di peringkat kedua, setelah single Yes I Am milik Mamamoo. Lagu As If It’s Your Last juga berhasil menduduki posisi puncak tangga lagu global iTunes dan peringkat kedua untuk iTunes Jepang. Di YouTube, video klip lagu ini bahkan sudah ditonton 14.440.582 kali dan disukai 1.072.166 kali sejak diunggah pada Kamis (22/6/2017).

Dengan performa positif ini, setidaknya BLACKPINK bisa bernapas lega setelah sebelumnya merasa sedikit tertekan pasca-pembubaran 2NE1. “Saat ini, YG Entertainment sudah tidak memiliki girlband. Apalagi selama ini, artis-artis YG dikenal dengan kemampuan musikalitasnya. Jadi beban kami adalah BLACKPINK tidak boleh mengecewakan penggemarnya,” kata Jenie, personel BLACKPINK seperti dilansir dari Korea Herald.

Untuk memromosikan single baru tersebut, BLACKPINK dijadwalkan memulai debutnya di Jepang dengan tampil di Budokan Arena, Tokyo, pada 20 Juli 2017.