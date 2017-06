OKEZONE MUSIC CHART: Untitled, 2014 Milik G-Dragon Tumbang dari We Loved

JAKARTA - Sempat menduduki puncak Gaon Chart selama sepekan, kini posisi G-Dragon melalui lagunya yang berjudul Untitled, 2014 terpaksa turun dan digeser Bolppalgan4 x 20 Years Of Age dengan lagu We Loved.

Meski berhasil ditumbangkan, nyatanya karya baru G-Dragon tersebut tetap mendominasi tangga lagu Gaon Chart pada pekan ini, yakni Superstar dan BULLSHIT. Berikut adalah 10 chart lagu Kpop yang sudah dirangkum Okezone berdasarkan Gaon Chart:

1. Bolppalgan4 x 20 Years Of Age - "We Loved"

2. G-Dragon - "Untitled,2014''

3. Taeil x Sejeong - ''Love Me Or Not"

4. Bolppalgan4 - "You & I In The Beginning"

5. Produce 101- "Never'" - 68,946

6. Hwang Chi Yeol - "A Daily Song"

7. G-Dragon - ''Superstar"

8. Chung Ha ft. Nucksal - ''Why Don't You Know''

9. Produce 101 - "Always"

10. G-Dragon - "BULLSHIT"