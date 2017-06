OKEZONE MUSIC CHART: Tangga Lagu Dunia Masih Dikuasai Despacito

JAKARTA - Lagu Despacito milik Luis Fonzi & Daddy Yankee featuring Justin Bieber masih betah berada di puncak tangga lagu dunia. Popularitasnya pun kian meningkat, bahkan di Indonesia muncul cover dalam versi bahasa Jawa yang menjadi viral.

Sementara itu, terjadi perubahan diposisi kedua dimana single I’m The One milik DJ Khaled feat Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne berhasil menempel Despacito. Alhasil, lagu That’s What I Like milik Bruno Mars terlempar diposisi ketiga.

Sedangkan Ed Sheeran dengan Shape of You masih betah diposisi keempat. Kemudian Lagu Something Just Like This milik The Chainsmokers & Coldplay beranjak naik di posisi tujuh, diikuti dengan Zedd & Alessia Cara dengan Stay yang menempel di peringkat delapan. Berikut tangga lagu dunia berdasarkan Billboard yang telah dirangkum Okezone:

1. Despacito – Luis Fonzi & Daddy Yankee feat Justin Bieber

2. I’m The One – DJ Khaled feat Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne

3. That’s What I Like – Bruno Mars

4. Shape of You – Ed Sheeran

5. Humble – Kendrick Lamar

6. Mask Off – Future

7. Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay

8. Stay – Zedd & Alessia Cara

9. Congratulations – Past Malone feat Quavo

10. XO TOUR Llif3 – Lil Uzi Vert