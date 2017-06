SEVENTEEN Siapkan Kejutan Besar saat Konser di Jakarta

JAKARTA - Setelah para fans sempat mempertanyakan, harga tiket konser boyband SEVENTEEN akhirnya terjawab. Hal ini diketahui dari cuitan dalam akun twitter @mecimapro, pihak penyelenggara.

SEVENTEEN pun akan menyiapkan kejutan spesial bagi para penggemarnya di Jakarta, lewat penampilan khusus. Namun sebelumnya, mereka juga sudah mengumumkan seat plan dan harga tiket yang siapkan.

Ada empat kualifikasi harga yang disiapkan oleh promotor. Selain itu, tempat duduk juga dibeberkan untuk menjawab rasa penasaran para penggemar.

"Dear CARATs, these are the official Seat Plan & Price List of DIAMOND EDGE 2017 SEVENTEEN 1st WORLD TOUR in JAKARTA…," tulisnya.

Berikut adalah harga tiket dalam konser bertajuk "2017 SEVENTEEN 1ST WORLD TOUR 'DIAMOND EDGE' IN JAKARTA" tersebut. PINK A & B festival IDR 2.000.000; BLUE festival IDR 2.000.000; GREEN A & B festival IDR 900.000; YELLOW tribun IDR 1.500.000;

Konser SEVENTEEN akan digelar pada 23 September mendatang yang berlokasi di BSD, Tangerang. Kedatangan mereka merupakan kali kedua kunjungan dan konser tunggal pertama setelah jumpa fans pada Agustus 2016 silam.