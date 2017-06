Masuki Seri Ke-8, Lionsgate Umumkan Judul dan Tanggal Rilis "Saw"

Saw. (Foto: IST)

LOS ANGELES – Lionsgate Entertainment akhirnya mengumumkan secara resmi detail judul dan tanggal rilis seri kedelapan film horror thriller populer, Saw. Mengutip The Independent, Lionsgate yang berperan sebagai distributor, menamai seri terbaru itu dengan Saw: Legacy atau Jigsaw.

Nama Jigsaw diambil dari julukan yang disematkan kepada John Kramer, pembunuh sekaligus villain utama dalam film ini. Seperti diketahui, karakter pembunuh sadis yang diperankan oleh Tobin Bell itu dijuluki ‘Jigsaw Killer’ sebelum dan sesudah kematiannya.

Bersamaan dengan pengumuman judul resminya, tanggal rilis Jigsaw di bioskop Amerika pun terungkap. Akun Twitter @SawMovie menyebutkan, Jigsaw bisa dinikmati di bioskop Amerika mulai 27 Oktober 2017. Sementara untuk perilisan internasional dijadwalkan pada awal 2018.

Berdasarkan sinopsis yang beredar, Jigsaw akan bercerita tentang kematian-kematian misterius yang terjadi di seluruh kota. Secara mengejutkan, hasil investigasi menunjukkan jika pelakunya adalah John Kramer yang telah mati.

Selain Tobin Bell, Laura Vandervoort, Hannah Emily Anderson, dan Brittany Allen juga akan bemain dalam Jigsaw. Sementara kursi sutradara, dipercayakan pada Peter dan Michael Spierig, kakak beradik yang mengarahkan Daybreakers dan Predestination.