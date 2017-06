Meriahkan Idul Fitri, Ini Sederet Film Tayang Perdana di RCTI

How to Train Your Dragon (Foto: Ist)

JAKARTA - RCTI kembali akan menghadirkan deretan film keluarga dan box office yang akan tayang pada libur lebaran. Tak tanggung-tanggung deretan film yang akan dihadirkan RCTI merupakan film yang akan perdana tayang di layar kaca. Hal ini akan memanjakan para pemirsanya.

RCTI pun akan menayangkan film-film tersebut dari tanggal Sabtu 24 Juni sampai dengan Senin 26 Juni 2017 nanti. Berikut jadwal film-film yang akan ditayangkan RCTI.

1. How To Train Your Dragon 2

Film animasi tentang pertemanan manusia dengan naga ini akan menghibur para pemirsanya pada Sabtu 24 Juni pukul 12.00 WIB.

2. The Spongebob Movie: Sponge Out Of The Water

Masih dari tokoh animasi yakni Spongebob yang begitu fenomenal ini akan tayang pada Minggu 25 Juni pukul 12.00 WIB. Dalam film ini kita bakal diajak Spongebob bersama teman-teman untuk pergi mengembalikan resep yang dicuri. Selain itu Spongebob sendiri akan bertarung melawan seorang bajak laut.

3. Inside Out

Film yang menceritakan tentang lima orang anak yang mempunyai emosi yang berbeda akan tayang pada Senin 26 Juni pukul 12.00 WIB.

4. Aisyah: Biarkan Kami Bersaudara

Masuk pada film box office yakni film yang bercerita tentang seorang gadis muslim berparas ayu yang memiliki cita-cita menjadi guru lantaran ia selalu terkenang akan pesan ayahnya untuk membagi ilmu. Film ini pun turut diperankan oleh Laudya Chintya Bella, Ge Pamungkas dan Arie Kriting. Film ini akan tayang perdana pada Minggu, 25 Juni pukul 15.00 WIB.

5. Cahaya Cinta Pesantren

Film ini menjadi film yang wajib menjadi tontonan lantaran kisahnya yang begitu menarik, lucu dan romantis. Film ini juga mengisahkan seorang anak nelayan di danau Toba bernama Shila. Film ini akan diperankan oleh jejeran artis tenar seperti Yuki Kato, Febby Blink dan masih banyak lagi. Film ini akan tayang pada Senin 26 Juni pukul 15.00 WIB.

6. Jilbab Traveler: Love Sparks In Korea

Film ini berkisah seorang penulis yang gemar melakukan hobi travelling. Film ini akan diperankan oleh Bunga Citra Lestari, Morgan Oey serta Giring Ganesha. Film ini akan tayang pada Senin 26 Juni pukul 22.00 WIB.