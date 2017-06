Resmi Comeback, BLACKPINK Rilis MV As If It's Your Last

SEOUL – Satu-satunya girlband YG Entertainment, BLACKPINK akhirnya resmi comeback. Menandai comeback-nya, BLACKPINK merilis video klip atau MV As If It’s Your Last pada Kamis (22/6/2017).

Untuk comeback kali ini, Lisa cs tampil lebih ceria, berwarna, dan imut. Meski lebih girly dalam hal penampilan, tapi BLACKPINK tak menghilangkan sisi garang mereka dalam lagu upbeat ini.

Member Jisoo dan Rose berhasil memperlihatkan sisi kalem BLACKPINK dengan acting mereka di dalam MV. Sementara Lisa dan Jennie memancarkan aura cewek tangguh nan ceria melalui aksi mereka di sepanjang lagu.

Dalam sebuah wawancara, BLACK PINK memang mengatakan jika konsep di comeback kali ini akan lebih berwarna. Mereka mengibaratkan lagu sebelumnya bernuansa black alias hitam, sementara kali ini akan lebih pink seperti bagian nama mereka.

Sementara itu, As If It’s Your Last merupakan comeback perdana BLACKPINK setelah merilis single terakhir mereka November lalu. Junior BIGBANG itu menjanjikan akan lebih sering tampil di variety show dalam rangka promosi single baru mereka kali ini.