VIDEO: Cover That's What I Like, Randy Martin Ajak Pacar di Video Klip

JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi Randy Martin kembali unjuk kebolehannya dalam bernyanyi. Remaja 18 tahun itu baru saja mengcover lagu hits That's What I Like milik Bruno Mars. Lagu tersebut pun telah diposting oleh Randy sejak 21 Juni 2017 di Youtube.

Demi tampil totalitas, bintang Get Married The Series itu sampai membuat video klip khusus untuk lagu tersebut. Randy mengungkap semua adegan yang tertuang dalam video ditulis langsung olehnya.

"Video ini gua sendiri yang sutradarain dan nulis skenarionya juga," katanya lantas tertawa pada caption yang tertera.

Tak seperti Bruno yang sendirian di video klip, Randy justru menggandeng sang kekasih, Cassandra Sheryl Lee untuk berakting bersama. Dikemas begitu romantis, dipastikan ada banyak adegan mesra antara Randy dan Cassie di dalam videoklip tersebut.

Sebagai informasi, lagu cover itu sendiri sudah ditonton sebanyak lebih dari 21 ribu kali dengan ratusan komentar bernada positif. Bahkan para fans Randy meminta supaya sang idola kembali mengcover lagu lain.

"Keren banget kali kali bikin cover lagi," tutur @Selvi.yayang.