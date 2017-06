Tunda Dua Konser, John Legend Dikabarkan Sakit

JAKARTA - Meskipun baru saja memulai konsernya, namun kabar buruk menimpa John Legend. Ia dikabarkan menunda dua jadwal turnya di Maryland dan New Jersey.

Awalnya John dijadwalkan tampil di dua kota tersebut, masing-masing pada 20 Juni dan 22 Juni. Apa yang dilakukannya itu bukan tanpa alasan. John mengaku tengah sakit.

Namun, dia tidak menyebutkan sakit apa yang dialami. Penyanyi bersuara khas ini hanya mengaku dirinya harus mengistirahatkan suaranya sebelum melanjutkan tur.

“Saya ingin meminta maaf secara pribadi, saya sedang sakit dan perlu beberapa hari untuk pulih dan mengistirahatkan suaraku. Kami menunda pertunjukan di MD & NJ,” tulisnya bersama dengan foto berisi pesan yang sama dilansir Sindonews.

Sementara suami model cantik Chrissy Teigen ini meyakinkan penggemar bahwa tanggal konser yang baru akan segara diumumkan.

“Kami akan segera mengumumkan tanggal-tanggal baru, semua tiket akan dikembalikan dan saya sangat menyesal atas ketidaknyamanan ini, saya akan sehat dan berharap bisa menghabiskan waktu bersama Anda sesegera mungkin. Terima kasih untuk pengertian Anda,” bebernya.

Dilansir Aceshowbiz, John tidak menunda acaranya konsernya di Foxwoods Resort and Casino di New London, Connecticut pada Jum'at, 23 Juni 2017. Selanjutnya, dia memiliki dua pertunjukkan di Madison Square Garden di New York City pada pekan depan. Di tahun ini pun dia akan membawa turnya ke Eropa.