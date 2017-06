Vakum 9 Bulan, Ahn Jae Hyun Siap Kembali ke Dramaland

SEOUL - Setelah vakum berakting hampir sembilan bulan, aktor Ahn Jae Hyun dipastikan akan bergabung bersama Yeo Jin Goo dan Lee Yeon Hee dalam drama terbaru SBS, Into the New World.

Kepada OSEN, perwakilan SBS menyatakan, tim produksi dan para bintang akan melakukan table reading pada 22 Juni 2017. Sedangkan proses pengambilan gambar dimulai pada 24 Juni 2017 dengan jadwal tayang sekitar pertengahan Juli 2017.

Ini akan menjadi proyek drama terbaru dari Ahn, setelah masa tayang Cinderella and Four Knights rampung pada Oktober 2016. Sementara itu, drama yang mengusung genre fantasi romantis tersebut berkisah tentang hubungan seorang remaja laki-laki berusia 18 tahun dengan perempuan 31 tahun yang lahir di tahun yang sama.

Drama Into the New World sekaligus menjadi ajang kolaborasi produser Baek Soo Chan dan penulis skenario Lee Hee Myung. Keduanya sempat bekerja sama saat menggarap The Girl Who Sees Smells pada tahun 2015.