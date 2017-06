Pemenang 3 Kali Best Actor Oscar, Daniel Day-Lewis Resmi Pensiun

LOS ANGELES - Hollywood kehilangan salah satu aktor terbaiknya ketika Daniel Day-Lewis mengumumkan pensiun dari dunia akting. Pemenang 3 kali piala Oscar kategori Best Actor ini memutuskan berhenti dari dunia yang membesarkan namanya itu di usia 60 tahun.

Perwakilan Daniel, Leslee Dart menyatakan jika ini adalah keputusan pribadi bintang Lincoln tersebut. Lewat juru bicaranya, Daniel mengumumkan tak akan memberikan klarifikasi atau penjelasan lebih jauh soal keputusan pensiunnya dari dunia akting itu.

"Dia sangat berterimakasih kepada semua rekan-rekannya dan penonton selama bertahun-tahun ini. Ini adalah keputusan pribadi dan baik dia (Daniel) atau perwakilannya tak akan memberikan komentar lebih jauh lagi soal masalah ini," tutur Dart dilansir Dailymail.

Daniel merupakan aktor kelahiran London yang diakui kemampuan aktingnya di layar lebar dan panggun teater. Memulai debut film pada 1971 lewat Sunday Bloody Sunday, Daniel lantas banting setir ke teater sebelum kembali lagi bermain film satu dekade kemudian.

Selama kariernya, Daniel dikenal sebagai aktor yang sangat hati-hati dalam memilih proyek film yang akan dibintanginya. Dia adalah satu-satunya artis seni peran yang pernah 3 kali meraih trofi Best Actor Oscar. Tiga piala itu didapatnya dari bermain film My Left Foot (1989), There Will be Blood (2008), dan Lincoln (2013).

Film terakhir Daniel, Phantom Thread akan diputar pada Desember 2017. Ini merupakan film reuni Daniel dengan sutradara There Will be Blood, Paul Thomas Anderson.