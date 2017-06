CNBLUE Sapa Fans Indonesia Jelang Konser

SEOUL - Boyband CNBLUE menyapa fans Indonesia. Melalui konser Between Us 2017 CNBLUE Tour, band asal Korea Selatan ini menyapa fans Indonesia melalui video yang diunggah IME Asia selaku promotor yang memboyong band tersebut.



Seperti dilansir Sindonews, Video yang berdurasi 46 detik ini memperlihatkan CNBLUE Antusias melihat fans Indonesia. Apalagi, fans Indonesia memang sangat dinantikan oleh CNBLUE.



"Halo kami CNBLUE, CNBLUE akan mengadakan konser di Jakarta bulan Juli nanti, dengan konser Between Us 2017 CN Blue Tour In Jakarta," ujar Yonghwa dalam video tersebut.

Baca Juga: Fans Tak Sabar Saksikan Konser CNBLUE di Jakarta



Tidak hanya itu, mereka pun sangat merindukan fans Indonesia. Sebab, Band ini terdiri atas Jung Yong Hwa (vokal utama, rhythm guitar), Lee Jong Hyun (lead guitar, vokal), Lee Jung Shin (bass, vokal) dan Kang Min Hyuk (drum, vokal) sudah lama tidak bertemu fans di Indonesia.



"Kami akan menemui fans kami di Indonesia lagi setelah sekian lamanya. Kami sangat menantikan bertemu fans lagi," katanya.



IME Asia selaku pihak promotor yang memboyong CN Blue telah merilis daftar harga tiket dan seat Plan konser yang bertajuk Between Us 2017 CN Blue Tour. Dalam hal ini terdapat tiga kategori yang disediakan oleh pihak promotor.



Kategori pertama, yakni VIP akan dibanderol dengan harga Rp2,8 juta (berdiri), kemudian Gold seharga Rp2,2 juta (berdiri) dan Silver, Rp 1,5 juta (duduk dengan nomor kursi menurun). Tiketnya akan mulai dijual pada tanggal 9 Juli mendatang.



Sebelum menjejakkan kaki di Indonesia, band ini bakal menyambangi Singapura dan Filipina terlebih dahulu. CNBLUE yang dikenal juga sebagai Code Name Blue adalah band indie rock asal Korea Selatan.



Mereka pun pernah menggelar konser di Indonesia pada tahun 2013. CNBLUE pun membuat Bouce (sebutan untuk fans CNBLUE) di Indonesia puas dengan penampilannya. Konser di tahun ini akan diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 2017 dan berlokasi di Indonesian Convention Exhibition, BSD City.