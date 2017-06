VIDEO: Keren, BLACKPINK Rilis Behind the Scene MV Terbaru

SEOUL – BLACKPINK mengungkapkan behind the Scene video klip terbarunya yang berjudul As If It's Your Last di Instagram. Girlband asal Korea Selatan itu menampilkan bagian lagu dan beberapa adegan tambahan yang akan dirilis dalam melalui Youtube dan Instagram.

Dalam video tersebut, member BLACKPINK, Jisoo mengaku memang ingin membawakan kesan yang berbeda dalam lagu itu. Dibandingkan empat lagu sebelumnya, mereka menjanjikan pembawaan yang lebih berwarna dibandingkan sebelumnya.

"Atmosfir As If It's Your Last ini beda. Kami menunjukkan sisi baru kami. Kami menyiapkan lagu bright yang bisa membuat kalian senang di musim panas ini," kata Jisoo.

Sementara itu, comeback BLACKPINK baru akan diluncurkan pada Kamis 22 Juni 2017. Rilis lagu tersebut akan berbarengan dengan dua musisi besar Korea Selatan yang lain, yakni BoA dan Mamamoo.