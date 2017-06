VIDEO: Comeback 22 Juni, BLACKPINK Hadirkan Gaya Musik Baru

SEOUL - BLACKPINK akan kembali dengan lagu upbeat bernuansa house melalui teaser video klip comeback yang mereka bagikan di Instagram, Selasa 20 Juni 2017. Comeback mereka diketahui akan dirilis Kamis 22 Juni 2017 pukul 18.00 waktu Korea (16.00 WIB).



Judul comeback mereka adalah As If It's Your Last, meski belum jelas nama itu akan digunakan untuk lagu atau album. Dilansir dari Korea Herald, video klip itu disutradarai Seo Hyeon-seung, yang sebelumnya juga menggarap Boombayah dan Playing With Fire.

Yang pasti, fans akan direpotkan di tanggal comeback BLACKPINK. Pasalnya, dua artis besar yaitu BoA dan Mamamoo juga dipastikan comeback di tanggal yang sama.



Video teaser itu ternyata dipuji penyanyi asal Amerika Serikat, Jordin Sparks. Meski hanya memberikan emoticon berbentuk tangan, ia membuat geger kolom komentar yang kini dipenuhi lebih dari 24 ribu komentar itu.



"THE TEASER ALREADY KILLED ME," tulis @jihobbi.



"JORDIN SPARKS BLINK ?????" tulis @mynamessmri.