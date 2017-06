VIDEO: Personel CNBLUE Ingatkan Konser di Jakarta Bulan Juli

SEOUL - Pada 15 Juli 2017, grup band CNBLUE dipastikan datang ke Indonesia tepatnya Jakarta untuk menggelar konser. Tak ingin para penggemarnya lupa, para personelnya mengingatkan waktu dan tempat konser bertajuk CNBLUE LIVE {BETWEEN US} IN JAKARTA ini.





"Halo kami CNBLUE. CNBLUE akan mengadakan konser di Jakarta bulan Juli dengan konser 2017 CNBLUE LIVE {BETWEEN US} IN JAKARTA," ungkapnya dalam video.

Pada 2013 lalu, band yang beranggotakan Jung Yong Hwa, Lee Jung Shin, Lee Jong Hyun, dan Kang Min Hyuk ini pernah menggelar konser di Indonesia. Mereka mengaku rindu dan sangat menanti momen untuk kembali bertemu dengan penggemar di Jakarta.

A post shared by IME INDONESIA (@ime_indonesia) on Jun 20, 2017 at 12:59am PDT

"Kami akan menemui fans kami di Indonesia lagi setelah sekian lama. Kami sangat menantikan bertemu fans lagi," tambah mereka.

Selanjutnya mereka menyebutkan lokasi yang akan digunakan untuk menggelar konser. Para pelantun tembang Between Us ini berharap bisa menikmati waktu bersama para penggemar dan mendapatkan semangat.

"Jadi kapan konser kita? Di tanggal 15 Juli nanti berlokasi di ICE. Mari menikmati waktu bersama CNBLUE. Kami berharap BOICE akan datang dan menyemangati kami. Sekian dari CNBLUE, terima kasih!. Sampai bertemu," tutup mereka.