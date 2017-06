VIDEO: Fans Tak Sabar Saksikan Konser CNBLUE di Jakarta

SEOUL - Grup band asal Korea, CNBLUE siap menemui secara langsung penggemarnya di Jakarta melalui konser bertajuk CNBLUE LIVE {BETWEEN US} IN JAKARTA pada 15 Juli mendatang. Kembali diumumkan melalui sosial media, netizen pun menyambut antusias dan tak sabar menunggu hari tersebut.

"Gak sabaarrrrr @friscayusnitaa @dionaayu29," tulis @irmaastriyanaa.

"Can't wait @febriasianti," tambah @cindy_kim88.

A post shared by IME INDONESIA (@ime_indonesia) on Jun 20, 2017 at 12:59am PDT

Untuk kedua kalinya grup band pelantun Between Us ini menggelar konser di Ibu Kota Indonesia. Meskipun harganya sangat fantastis, nyatanya para fans tetap berburu tiket dan ingin segera datang pada konser yang diadakan di Indonesian Convention Exhibition, BSD City.

Untuk tiket, harga penjualannya sangatlah tinggi. Mulai dari kategori VIP sampai Silver, tak ada satupun yang nilainya dibawah Rp 1 juta.

Komentar netizen ditulis dalam video yang diunggah di akun instagram. Para personel grup band CNBLUE tersebut mengingatkan para fans dan berharap agar mereka hadir dalam konser Juli mendatang.