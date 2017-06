Trailer Annabelle: Creation Jelaskan Sejarah Terbentuknya Boneka Terkutuk

LOS ANGELES – Warner Bros, Pictures merilis trailer kedua Annabelle: Creation. Trailer terbaru itu memperlihatkan awal mula bagaimana boneka berhantu Annabelle tercipta dan menebar teror.

“Setelah Samuel dan aku kehilangan anak kami, kami berdoa agar bisa melihat gadis kami lagi. Komunikasi awalnya kecil. Dan kemudian dia meminta izin untuk masuk ke dalam boneka. Kami langsung sadar dia bukanlah anak kami. Jadi kami menguncinya,” terdengar narasi di awal trailer.

Bagian awal trailer memperlihatkan Samuel Mulins dan istrinya, Esther ketika kehilangan anak mereka yang tertabrak mobil. Setelah berhasil memanggil arwah anaknya, diperlihatkan adegan ketika pasangan suami istri melihat putrinya berdiri di jendela.

Annabelle: Creation didukung oleh pemain-pemain yang sudah berakting dari berbagai macam genre. Sebut saja Stephanie Sigman yang membintangi James Bond: Spectre, Talitha Bateman dari The 5th Wave, Lulu Wilson pemain Ouija: Origin of Evil, dan Miranda Otto yang bermain di trilogi The Lord of the Rings.

Dijadwalkan tayang pada 11 Agustus 2017, Annabelle: Creation diharapkan bisa melanjutkan kesuksesan film pertamanya. Saat dirilis 2014 silam, Annabelle berhasil mengumpulkan USD257 juta dari pemutaran di seluruh dunia.