Cars 3 Salip Wonder Woman Kuasai Puncak Box Office

LOS ANGELES – Cars 3 langsung tancap gas di minggu pertamanya di box office. Hasilnya, penghasilan mereka di pekan perdana pun langsung melewati Wonder Woman, pemuncak box office dua minggu berturut-turut.

Di minggu pertamanya, Cars 3 memperoleh USD53,5 juta. Jika dibanding dua sekuel pertama, pendapatan di minggu pertama Cars 3 memang yang paling rendah. Cars 1 memulai pekan pertama dengan USD60,1 juta, sementara Cars 2 mendapat USD66,1 juta.

Sementara itu, Wonder Woman melorot ke posisi runner-up dengan USD40,7 juta. Angka tersebut turun sekitar 30% dari pendapatan minggu sebelumnya. Secara total, film Gal Gadot ini mengumpulkan USD274,6 juta selama 3 minggu pemutarannya.

Untuk kategori pendatang baru, minggu ini box office Amerika kedatangan empat film baru. Selain Cars 3 yang memuncaki box office, ada juga All Eyez on Me, 47 Meters Down, dan Rough Night.

Berikut adalah top 10 box office Amerika edisi 16-18 Juni 2017: