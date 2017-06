Main Drum Bareng Foo Fighter, Putri Dave Grohl Pukau Penonton

ICELAND - Putri Dave Grohl yakni Harper Grohl mengejutkan penonton Iceland saat tampil bersama Foo Fighter. Tampil bersama, Harper mengiringi Dave Grohl dengan lagu milik Queen yang berjudul We Will Rock You.

Dalam YouTube, nampak penonton bersorak sorai ketika Harper Grohl tampil dipanggung. Terdengar Dave Grohl juga menjelaskan bahwa dua minggu lalu memang sang anak meminta padanya untuk bermain drum bersama.

"Harper apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Dave Grohl.

"Dia (Harper Grohl) meminta padaku dua minggu lalu untuk bermain drum lau berkata 'ayah aku ingin bermain drum'.Lalu aku menjawabnya baik, kemudian aku bertanya lagi padanya, apakah kamu ingin tampil di Iceland dan ditonton 20 ribu orang? ia (Harper) mejawabnya iya," jelas Dave Grohl.

Harper Ghrol bersama sang ayah Dave Grohl dan Foo Fighter dalam acara Iceland pada 16 Juni 2017. Harper Grohl pun tampil apik dan leluasa menggebuk drum.