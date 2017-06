3 Video Klip K-Pop yang Super Aneh Tapi Keren Abis

SEOUL – Industri K-POP dikenal selalu memberikan video klip penuh warna dan kreatif yang berbeda dari musik Barat. Walau didominasi dengan konsep-konsep lucu dan cinta, namun ternyata ada beberapa video klip dari unik dan berbeda dari klip-klip boyband-girlband pada umumnya.

Video klip di bawah ini diakui publik luas menggunakan konsep yang aneh dan tak wajar dipakai di industri Korea. Walau begitu, video-video berikut bukan berarti jelek. Sebaliknya, kreativitas di video klip aneh ini dianggap keren dan menuai pujian. Video klip-video klip tersebut adalah:

Come Back Home – 2NE1

Video klip Come Back Home milik 2NE1 ini mungkin menjadi satu-satunya video klip bertema sci-fi paling aneh yang pernah ada di industri K-POP hingga detik ini. Di awal video diperlihatkan bagaimana orang-orang tertarik untuk tinggal di dunia virtual, menikmati surga virtual daripada hidup di dunia nyata. Dalam usahanya mendapatkan kembali orang-orang ternyata yang memilih pergi ke dunia virtual, empat member 2NE1 bekerja sama mematikan sistem yang merebut orang-orang terkasih mereka.

Gangnam Style – PSY

Bicara soal video klip berkonsep aneh tak akan bisa lepas dari video klip Gangnam Style milik PSY. Video klip satu ini memegang status MV K-POP dengan konsep aneh bertarf internasional. Fans K-POP atau bukan tahu lagu dan video klip Gangnam Style. Berniat mengekspos gaya hidup di Gangnam, PSY tak sedikit pun memperlihatkan kemewahan yang ada di penjuru kota Gangnam.

Married to the Music – SHINee

SHINee dikenal sebagai boyband yang selalu mencoba hal baru dan tak mengikuti trend. Married to the Music adalah salah satu contohnya. Dirilis pada Agustus 2015 ketika kebanyakan grup memakai konsep musim panas, Onew cs memilih tampil dengan konsep sedikit horor. Video klip Married to the Music memperlihatkan banyak hal-hal mengerikan seperti kepala dipenggal, bola mata yang menggelinding, hingga muntah confetti dalam versi lucu sehingga membuat video klip ini tak membosankan untuk ditonton.