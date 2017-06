FOTO: Final Produce 101, Nama Trainee yang Gagal Lolos Viral di Twitter

SEOUL - Malam puncak pengumuman trainee yang akan debut dari ajang Produce 101 Season 2 pada 16 Juni 2017 ramai diperbincangkan di dunia maya. Telah diumumkan kesebelas nama trainee yang akan debut dengan nama boyrgroup Wanna One bersama agensi YMC Entertainment nantinya.Β

Menurut pantauan Okezone melalui trending topic Twitter, terlihat sejumlah nama trainee yang menjadi bahan perbincangan di media sosial. Beberapa diantaranya adalah yang tidak berhasil debut.Β

Posisi trending nomor satu diisi oleh nama Jonghyun. Sejak tayangan awal namanya menjadi perbincangan, tak hanya karena ia adalah member NU'EST yang pernah debut dahulu tapi karena kemajuannya di setiap pertemuan dan bahkan menyandang julukan National Leader.

kim jonghyun, the nation leader

the one who leaded and helped others;

the one who sacrificed his lines and screentime for others to shine;

πŸ’• pic.twitter.com/XjwgLqF98i