Ji Chang-wook dan Kim So-hyun Akan Menjadi Pengisi Suara dalam "Your Name"

SEOUL - Aktor Ji Chang-wook dan aktris Kim So-hyun akan menjadi pengisi suara dalam film animasi Jepang, Your Name. Film yang diadaptasi dari novel berjudul serupa karya Makato Shinkai itu, dirilis di Jepang pada 26 Agustus 2016. Ia bahkan sukses menembus box office dengan pendapatan mencapai 354,2 juta dolar AS.

(Foto: Slugmag)

Nantinya, Ji akan mengisi suara karakter Taki, seorang siswa SMA yang tinggal di Tokyo dan bercita-cita menjadi arsitek. Sedangkan Kim akan berlakon sebagai Mitsuha, siswa SMA yang tinggal di pedesaan dan bermimpi untuk pindah ke Tokyo.

Film Your Name bercerita tentang dua remaja yang belum pernah bertemu namun kemudian bertukar tubuh dan mulai jatuh cinta. Sebenarnya film animasi bergenre komedi romantis itu sudah tayang di Korea Selatan pada Januari 2017. Ia masuk box office selama dua minggu berturut-turut yang menjadikannya film animasi Jepang terlaris di Korea Selatan.

Film Your Name versi alih bahasa akan mulai ditayangkan di Korea Selatan pada 13 Juli mendatang.